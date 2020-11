Covid: il numero di casi attivi comune per comune. La mappa dei contagi nel riminese

Attualità

Rimini

| 14:49 - 25 Novembre 2020

Foto di repertorio.

Nella città di Rimini, alla data del 22 novembre, si registrano 1870 casi attivi, come riportato dall'Ausl Romagna che ha diffuso oggi (mercoledì 25 novembre) il bollettino settimanale sull'andamento della Covid-19 nella nostra provincia (settimana 16-22 settembre). Tra i comuni più colpiti ci sono Riccione (389) e Coriano (348, compresi anche i dati di San Patrignano). In tripla cifra anche Santarcangelo (289), Bellaria Igea Marina (262), Misano Adriatico (115), Verucchio (106). Cattolica ha 85 casi attivi (in calo di un'unità), San GIovanni in Marignano 94. In Alta Valmarecchia 60 casi a Novafeltria. A far registrare il maggior numero di casi, tra il 16 e il 22 novembre, sono stati Rimini (+672), Coriano e Santarcangelo di Romagna (+135), Riccione (+129), Bellaria Igea Marina (+117).



CASI ATTIVI 3987: Bellaria (262), Casteldelci (7), Cattolica (85), Coriano (348), Gemmano (14), Maiolo (5), Misano Adriatico (115), Mondaino (9), Montefiore Conca (15), Montegridolfo (3), Montescudo Monte Colombo (50), Morciano (80), Novafeltria (60), Pennabilli (28), Poggio Torriana (53), Riccione (389), Rimini (1870), San Clemente (44), San Giovanni in Marignano (94), San Leo (23), Sant'Agata Feltria (9), Santarcangelo (289), Talamello (4), Verucchio (106); Saludecio (25).



CASI TOTALI da inizio pandemia (febbraio 2020) 8461: Rimini (3859), Riccione (947), Coriano (569), Cattolica (446), Santarcangelo (489), Bellaria Igea Marina (459), Misano Adriatico (319), San Giovanni in Marignano (283), Verucchio (205), Morciano di Romagna (167), Montescudo Monte Colombo (127), San Clemente (110), Novafeltria (115), Poggio Torriana (89), Saludecio (61), Montefiore Conca (41), Pennabilli (41), San Leo (38), Mondaino (25), Gemmano (18),

Montegridolfo (11), Talamello (11), Sant'Agata Feltria (14), Casteldelci (10), Maiolo (7).



DECESSI da inizio pandemia (febbraio 2020) 295: Rimini (129), Riccione (45), Cattolica (35), Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano (14), Coriano (10), Bellaria Igea Marina (8), Santarcangelo (7), Montescudo Monte Colombo (6), Novafeltria (5), Morciano di Romagna, San Clemente (4), Poggio Torriana, Saludecio (3), Casteldeci e Pennabilli (2), Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Verucchio (1).