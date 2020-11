Rimini, illuminate di arancione le caserme che ospitano "Una stanza tutta per sè

Attualità

Rimini

| 15:23 - 25 Novembre 2020

Il Comando della Tenenza di Cattolica.



L’Arma dei Carabinieri in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999, aderisce al Progetto condiviso tra Arma dei Carabinieri e Soroptimist International d’Italia – A Global Voice for Women - per la campagna “Orange The World” con l’illuminazione di Arancione delle caserme dei Carabinieri che ospitano “Una stanza tutta per sé”: locali idonei all'ascolto protetto di donne e minori vittime di violenza. Le prime due stanze sono state allestite nel comando della Compagnia di Novafeltria, il secondo nel comando della Tenenza di Cattolica. Il terzo sarà allestito nella sede del Comando Provinciale di Rimini. Così le tre caserme oggi (mercoledì 25 novembre) saranno illuminate di arancione, come segno di vicinanza dell'Arma alla popolazione.