Santarcangelo: prima ora di parcheggi gratuita per incentivare lo shopping in città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:26 - 25 Novembre 2020



Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma in una nota invita i cittadini a fare acquisti nei negozi del centro o delle frazioni, e a servirsi dei servizi di consegna avviati dalle attività di ristorazione, «per sostenere tante piccole imprese e le famiglie a cui danno lavoro». Nel dettaglio, rimarca, «per chi ne ha la possibilità, acquistare a Santarcangelo significa non solo dare un sostegno concreto a realtà – come il commercio e la ristorazione – che rappresentano veri e propri cardini della nostra economia, ma anche lanciare un segnale di vicinanza ai lavoratori e alle imprese dei rispettivi comparti».



LE MISURE VARATE Il sindaco annuncia alcune misure ad hoc per sostenere il commercio: i parcheggi a pagamento saranno gratuiti nella prima ora di sosta nel corso dell’intero periodo natalizio per agevolare l'accesso al centro commerciale naturale, incentivare gli acquisti natalizi e le consumazioni nelle attività economiche di Santarcangelo. Pagando il ticket al costo minimo di 20 centesimi sarà possibile usufruire di un'ora gratuita aggiuntiva. Nel periodo delle feste, inoltre, gli acquisti saranno confezionati in una speciale borsa natalizia, realizzata in collaborazione con Città Viva.



OMAGGIO A TONINO GUERRA Per il Natale 2020 luminarie, arredi e l'albero di Natale saranno dedicati a Tonino Guerra, nell'anno del centenario della sua nascita. Inoltre il centro commerciale naturale cittadino diventerà ancora più accogliente grazie a una serie di composizioni con sedute, spazi verdi, alberi e portabici realizzati sempre in collaborazione tra Comune e Città Viva. Il primo modulo, che sarà collocato in via don Minzoni, non ostacolerà in alcun modo la viabilità e potrà essere momentaneamente rimosso in caso di eventi o manifestazioni. Trattandosi di composizioni modulari, le installazioni potranno essere ampliate e “riconfigurate” successivamente. «Questo insieme di azioni intende sostenere l’economia locale, ma anche ricreare quell’atmosfera natalizia messa duramente alla prova dalla pandemia. Un’atmosfera di solidarietà e condivisione, i valori più importanti che abbiamo a disposizione per sostenerci a vicenda in questi mesi difficili», commenta il sindaco Alice Parma.