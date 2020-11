Trasporta ricambi d'auto senza autorizzazione: maxi sanzione da 10.000 euro

Attualità

Rimini

| 13:56 - 25 Novembre 2020

Foto di repertorio.

Continuano i controlli della Polizia Stradale sull'autotrasporto: ieri (martedì 24 novembre) una pattuglia ha intercettato e fermato, sulla Strada Statale 16, un camion di targa polacca che era autorizzato ad effettuare un trasporto internazionale dalla Polonia fino a Torino. Dagli accertamenti è risultato che il conducente, un 41enne polacco, si era recato nel pesarese per caricare, per conto terzi, degli accessori per auto da trasportare fino alla provincia di Torino. E' scattato così un maxi verbale da 10.000 euro, oltre al fermo amministrativo del mezzo, visto che il conducente è stato anche sanzionato per la violazione delle norme anticovid (era autorizzato ad arrivare a Torino, non si poteva trovare in altra regione italiana).