Verucchio: parafarmacia Ghetto dona mascherine arancione al sindaco e alla giunta

Attualità

Verucchio

| 13:24 - 25 Novembre 2020



Raccogliendo l’invito di Soroptimist International d’Italia, il Comune di Verucchio ha aderito con una triplice iniziativa. alla campagna “Orange the World” per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne promossa da UN Women, Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere.



Questa mattina (mercoledì 25 novembre) il sindaco Stefania Sabba, l’assessore ai servizi sociali Eleonora Urbinati, il capogruppo di maggioranza con delega alle pari opportunità e al rispetto Linda Piva e il consigliere Paolo Masini hanno infatti ricevuto in municipio il presidente del Soroprtimist International d'Italia Gabriella Vitri (accompagnata dall’associata Anna Maria Balli) e il consigliere provinciale delegata alle politiche di genere della Provincia Giulia Corazzi e hanno simbolicamente indossato le mascherine arancioni donate dalla Parafarmacia del Ghetto. Mascherine indossate inoltre da tutti i dipendenti per lanciare tutti insieme un messaggio collettivo contro la violenza sulle donne.



In serata, grazie questa volta alle gelatine arancioni donate dalla Provincia ai Comuni, si illuminerà del colore simbolo della campagna Orange The World anche la Rocca Malatestiana e il sindaco Sabba sarà fra le protagoniste della trasmissione speciale che Icaro Tv metterà in onda sul canale 91 e sui relativi canali social e streaming alle 21.15.



Domenica 29 novembre sarà infine inaugurerata e la seconda Panchina Rossa (pensate come simbolo del rifiuto alla violenza sulle donne) sul territorio: la prima fu collocata qualche anno fa all’entrata del Centro Civico, questa, realizzata dai Ci.Vi.Vo cui va come sempre il nostro ringraziamento, sarà posizionata al ParcoArea Sacra del capoluogo, in zona piscina comunale. Nell’occasione saranno installate nell’area anche alcune sculture a tema dell’artista Paola Martelli e vista la necessità di evitare possibili assembramenti la cerimonia sarà trasmessa in streaming sulla nostra pagina Facebook