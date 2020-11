Rapinatore armato di taglierino al supermercato: bottino di circa 300 euro

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:39 - 25 Novembre 2020

Sopralluogo dei Carabinieri nel supermercato Despar.

Secondo una prima stima, è di circa 300 euro il bottino della rapina avvenuta questa mattina (mercoledì 25 novembre) al supermercato Despar di via Tomba a San Martino dei Mulini, frazione del comune di Santarcangelo. In azione è entrato un uomo, con il volto parzialmente coperto: non è chiaro se da una mascherina artigianale di colore nero, o da uno scaldacollo. Intorno alle nove il rapinatore solitario ha estratto un taglierino alle casse e si è fatto consegnare il denaro, in presenza di alcuni clienti, poi è fuggito utilizzando una bicicletta. Sulla rapina indagano i Carabinieri.