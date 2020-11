Il coronavirus si arrampica sul Titano: +35 nuovi casi e terapia intensiva allo stremo

Attualità

| 12:37 - 25 Novembre 2020



Alla mezzanotte di martedì ci sono 35 nuovi casi di persone infette da nuovo coronavirus sul Titano, portando l'attuale numero delle persone affette da Covid-19 a 227. A preoccupare è l'età media non soltanto dei contagiati, pari a 42 anni, ma anche delle persone ricoverate in terapia intensiva (oggi 10 su 12 posti disponibili, ampliabili a 20 con difficoltà, ndr), che è scesa dalla media dei 74 anni della prima ondata ai 63 anni della seconda, ancora in corso. Il dato preoccupa al punto che il direttore del reparto dell'ospedale di Stato di San Marino Bruno Esposto assieme alla direttrice del reparto di pediatria Laura Viola rivolgono un appello accorato alla popolazione a rispettare le misure previste per il contenimento della pandemia, visto che «i posti non potranno essere aumentati all'infinito». Altra nota dolente condivisa in conferenza stampa mercoledì mattina è stata la mancata risposta all'appello per reclutare dieci nuovi infermieri. La notizia della chiusura del polo scolastico Fiorentino, disposta dalla giornata di martedì, è stata scelta per il riscontro di casi positivi (mercoledì +5) fra gli studenti. Per questo la dottoressa invita le famiglie a «far indossare la mascherina ai vostri figli fin dai 6 anni, per proteggere i nonni che sono la cosa più preziosa e bella che abbiamo». Una delle persone ricoverate in terapia intensiva, guarda caso, aveva un nipote che poi è stato trovato positivo all'infezione.



I DATI Seconda ondata (dal 1 luglio al 24 novembre compresi): 227 attuali positivi (215 residenti e 12 frontalieri/non residenti), 116 donne e 111 uomini, età media 42 anni; 548 guariti (529 residenti e 19 frontalieri/non residenti), 2 deceduti (residenti). Contagi totali: 777 (746 residenti e 31 frontalieri/non residenti).



Dall'inizio della pandemia fino al 24 novembre: 1492 casi, 1221 guariti e 44 decessi.



In ospedale ricoverate 14 persone, 4 nel reparto Covid (1,8 % del totale) e 10 in terapia intensiva (4,4% del totale). In isolamento domiciliare 213 positivi (93,8% del totale).



Lunedì 23 novembre 380 tamponi, 23 positivi, 6,05% tasso di positività e 52 guarigioni.

Martedì 24 novembre 222 tamponi, 35 positivi, 15,77% tasso di positività e 18 guarigioni.