Scuola, educazione, formazione e famiglia: San Leo ci mette il portafoglio

Attualità

San Leo

| 12:19 - 25 Novembre 2020



La giunta comunale di San Leo approverà un pacchetto di interventi da 200 mila euro per sostenere le attività economiche in sofferenza per l’emergenza Covid-19: scuola, formazione ed educazione di bambini e ragazzi fino a 24, famiglie in affitto e minori entrate del Comune, causate dalle agevolazioni sui tributi locali.



Il fondo sarà creato dalle risorse di bilancio e dai trasferimenti dello Stato relativi ai decreti rilancio e ristoro. L’intervento è il primo corposo pacchetto di aiuti a supporto dei nuclei familiari e del tessuto economico-sociale leontino in un momento di incertezza e difficoltà legato alla pandemia.



Il provvedimento riguarderà, tra le altre cose, sgravi per le imposte locali, un contributo una tantum di 1000 euro alle attività economiche in sofferenza per la pandemia e una riduzione automatica del 10% di tutte le tariffe e le rette afferenti i servizi scolastici e para-scolastici.

Tutti i dettagli del provvedimento, in corso di stesura, saranno pubblicati nei prossimi giorni. Il Comune intende procedere il più celermente possibile. L’obiettivo è quello di arrivare all’erogazione dei contributi in brevissimo tempo.