Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: parte la campagna a San Leo

| 08:13 - 25 Novembre 2020



In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e nelle giornate seguenti l’amministrazione di San Leo si impegnerà in una campagna di sensibilizzazione per dire no ad ogni atto di violenza, sia essa verbale fisico o psicologico. Cercherà allo stesso tempo di dare un messaggio di speranza alle donne che ne sono state vittime con l’augurio che possano ripartire con forza e determinazione.



Sabato mattina sarà convocato un tavolo di incontro tra l’amministrazione, le forze dell’ordine e le volontarie del centro antiviolenza "Rompi Il Silenzio". Il momento si concluderà presso la panchina rossa del Comune di San Leo. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Provincia, il Comune parteciperà alla puntata del 25 novembre di Icaro Tv dedicata a questo tema.