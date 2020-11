Covid San Marino: frenano contagi, ma crescono le terapie intensive

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:16 - 24 Novembre 2020

Foto di repertorio.



A San Marino alle 24 di oggi (martedì 23 novembre) risultano nove persone contagiate dal nuovo coronavirus ricoverate in terapia intensiva, ma a esse si potrebbero aggiungere altri pazienti attualmente nel reparto infettivi. "A fronte quindi di una evidente fase di riduzione delle persone contagiate in Repubblica, si assiste a un aumento dei pazienti in Terapia Intensiva dove la permanenza media di una persona positiva è di circa 3 settimane", spiega in una nota l’Istituto per la Sicurezza Sociale. La saturazione del reparto e la necessità di allestire altri posti letto comporterebbe la riduzione o la temporanea sospensione di attività operatorie e ambulatoriali non urgenti. Le autorità sammarinesi invitano la cittadinanza a un comportamento responsabile, garantendo il massimo impegno nell'affrontare la situazione.