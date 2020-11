Smog: a Rimini a ottobre due soli sforamenti Pm10

Attualità

Rimini

| 14:39 - 24 Novembre 2020



Durante il mese di ottobre si è verificato un solo episodio di superamento del valore medio giornaliero del PM10 (50µg/m3 ) in entrambe le stazioni del Comune di Rimini (Flaminia-stazione di traffico e Marecchia-stazione di fondo urbano). Presso la stazione Flaminia, oltre al giorno di superamento del valore medio giornaliero verificatosi il 31 ottobre (66 µg/m3 ), si sono registrate due concentrazioni molto vicine al limite di superamento del valore medio: il giorno 22 (50µg/m3 ) e il giorno 31 (47µg/m3 ). Nessun superamento nelle altre stazioni della rete della provincia di Rimini. Il valore medio mensile del parametro è rimasto relativamente basso in tutte le stazioni.



Anche la concentrazione media mensile del PM2,5 è rimasta contenuta sebbene nelle postazioni Marecchia e San Clemente, nelle quali viene monitorato questo parametro, il giorno 31 ottobre si siano registrati valori decisamente significativi: rispettivamente 41µg/m3 e 32µg/m3.



In genere il mese di ottobre, insieme agli altri mesi autunnali, contribuisce al numero degli sforamenti del valore medio giornaliero del PM10 dell'intero anno, ma per l'anno in corso le condizioni meteorologiche non hanno favorito l'accumulo del particolato.



I rimanenti inquinanti non hanno presentato particolari criticità.



Il report mensile sintetizza, tramite grafici ed elaborazioni statistiche, i dati registrati dalle centraline nel corso dell'ultimo mese.



La rete di rilevamento della qualità dell´aria effettua il monitoraggio degli inquinanti previsti dalla normativa vigente e presenti nell´aria delle nostre città: Particolato (PM10 e PM2.5), Biossido di Azoto, Ozono, Benzene, Monossido di carbonio e Biossido di Zolfo. La situazione provinciale per ogni agente inquinante si può consultare sul Bollettino giornaliero di qualità dell´aria.