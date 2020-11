Provincia di Rimini: 21 assunzioni tra fine 2020 e il 2022

Attualità

Rimini

| 14:27 - 24 Novembre 2020

Sede della Provincia di Rimini.



La Provincia di Rimini torna ad assumere personale a seguito della firma del decreto del presidente n. 77/2020, con cui sono stati approvati il Piano del fabbisogno di personale 2020/2022 e il Piano delle assunzioni per l'anno 2020. La copertura dei posti avverrà tramite mobilità o mediante utilizzo di graduatorie valide di altri enti o tramite concorso pubblico. In attesa dell'espletamento delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato, la Provincia procederà all'assunzione di tre tecnici a tempo determinato.



«Nel processo in atto di riorganizzazione dell’Ente – dichiara il presidente Riziero Santi - e nell’ottica di irrobustire l’apparato amministrativo e tecnico, risulta in particolare strategico potenziare le funzioni provinciali relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla pianificazione (la cosiddetta Area delle Politiche del Territorio), promuovere la gestione unitaria a livello provinciale di funzioni e servizi di competenza comunale, valorizzare gli spazi di collaborazione tra le Province in una prospettiva di semplificazione, specializzazione e miglioramento della qualità. Sottolineo soprattutto la particolare necessità di potenziamento dell’organico del settore Lavori pubblici anche in relazione all'acquisizione di risorse dal Ministero e dalla Regione con precise tempistiche da rispettare per i relativi interventi finanziati».



PIANO ASSUNZIONI Venendo al dettaglio dei Piani, nel 2020 si completerà l’assunzione a tempo indeterminato di 11 figure professionali: un istruttore direttivo tecnico, cat. D da assegnare all’Area delle Politiche del territorio; due istruttori amministrativi contabili cat. C da assegnare all’Area Amministrativa; tre istruttori tecnici cat. C da assegnare all’Area delle Politiche del Territorio; due collaboratori tecnici cat B1 da assegnare all’Area delle Politiche del Territorio;

un collaboratore professionale tecnico/manutentore cat. B3 da assegnare all’Area delle Politiche del Territorio; un istruttore amministrativo contabile cat. C da assegnare all’area delle Politiche del Territorio; un istruttore direttivo giuridico amministrativo cat. D da assegnare all’ Area Amministrativa.



Nell’anno 2021 si avranno 7 assunzioni: un istruttore amministrativo contabile categoria C da assegnare all’Area Amministrativa; un istruttore direttivo tecnico cat D da assegnare all’area delle Politiche del territorio; un dirigente Area Amministrativa; un collaboratore tecnico cat. B1 Cantoniere da assegnare all’area delle Politiche del territorio; un istruttore amministrativo contabile da assegnare all’area Politiche del territorio cat.C; un istruttore di vigilanza cat.C; un istruttore direttivo tecnico cat D da assegnare all’area delle Politiche del territorio.



Infine, per il 2022 tre nuove assunzioni: un istruttore direttivo giuridico amministrativo cat. D da assegnare all’Area amministrativa; un istruttore direttivo giuridico amministrativo cat. D da assegnare all’Area amministrativa; un istruttore tecnico/Informatico categoria C da assegnare all’area Amministrativa.