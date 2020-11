Nuova rotatoria al confine con Rimini al centro del consiglio comunale di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:16 - 24 Novembre 2020

Municipio di Santarcangelo.

Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per sabato 28 novembre alle ore 9,30, in modalità videoconferenza e diretta streaming su https://santarcangelo.civicam.it.

Dopo i preliminari di seduta – con le comunicazioni al Consiglio, la presentazione e la risposta alle interrogazioni – il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Pamela Fussi, presenterà il protocollo d'intesa per le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio fra via Pasquale Tosi, via Antica Emilia e la strada provinciale 136 “Santarcangelo Mare”, mediante la realizzazione di nuova rotatoria stradale e opere connesse.

A seguire, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli illustrerà all’assemblea i quattro punti all’ordine del giorno successivi: prima di tutto la ratifica di una variazione urgente al bilancio 2020-2022 e al Piano esecutivo di gestione, poi l’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020-2022 in merito al Piano triennale dei lavori Pubblici 2020-2022 e al Cronoprogramma dei pagamenti 2020-2022.

Sempre l’assessore Zangoli presenterà quindi l’assestamento generale del bilancio 2020-2022 con gli atti collegati – salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 – per poi concludere con il bilancio consolidato 2020 relativo all'esercizio 2019.

A chiudere i lavori dell’assemblea, la mozione relativa alla predisposizione di un programma di iniziative e specifiche manifestazioni tradizionali durante le prossime festività natalizie, presentata dal capogruppo Marco Fiori (Lega Salvini premier Romagna).