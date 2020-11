Quasi 7 milioni dal governo per sistemare ponti e viadotti del riminesi

Attualità

Rimini

| 13:16 - 24 Novembre 2020

Lavori al ponte di Verucchio.

Sono 6,9 milioni di euro i contributi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha destinato alla provincia di Rimini, per il triennio 2021-2023, attraverso il decreto ministeriale "ponti". Sono misure finalizzate alla messa in sicurezza di pnti e viadotti e i contributi sono stati assegnati tenendo conto di quattro parametri: il parco circolante mezzi, la vulnerabilità delle strutture rispetto al sisma e rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, la consistenza della rete viaria. Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, commenta: «Sono risorse molto importanti che consentiranno agli Enti Locali del nostro territorio di intervenire per la messa in sicurezza e la manutenzione di ponti e viadotti ed eventualmente programmarne la realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli esistenti che presentino problemi strutturali di sicurezza».