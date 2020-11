Le caserme dei Carabinieri di Rimini e Cattolica si tingono di arancione per fermare la violenza sulle donne

Attualità

La caserma dei Carabinieri di Cattolica, foto Ballante.



Le caserme del comando provinciale dei Carabinieri di Rimini e della tenenza di Cattolica, stasera (martedì 24 novembre) e domani (mercoledì 25 novembre), si illumineranno di arancione: è l'iniziativa dell'Arma per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un modo per sensibilizzare la cittadinanza su un problema di grande attualità e un modo di segnalare la vicinanza dell'Arma alle vittime di violenza, per ricordare che i Carabinieri sono sempre al loro fianco. Le caserme si illumineranno di arancione grazie alla ditta Dts dei fratelli Latteo, che si è messa a disposizione gratuitamente, dando il proprio contributo alla meritevole iniziativa.