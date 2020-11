VIDEO Giovani assembrati in centro storico a Rimini, interviene la polizia

Attualità

Rimini

| 19:30 - 23 Novembre 2020

L’alto numero dei contagi da Coronavirus non spaventa i più giovani. Tra gli episodi che si sono verificati ultimamente, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 23 novembre, nel centro storico di Rimini. Come ci ha segnalato, con un breve video un nostro lettore che ha assistito alla scena, sul posto sono intervenute diverse pattuglie per disperdere un gruppo di adolescenti che aveva creato un assembramento in corso d'Augusto, nei pressi della Coin.



Gli agenti della Polizia sono stati allertati dalla segnalazione di una collega che ha sorpreso alcuni giovani assembrati, evidentemente incuranti dell’alto rischio di contagio, con le conseguenze ben note a tutti, uno di loro stava fumando, aveva la mascherina abbassata.



Il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina, in violazione delle misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19, comporta una multa da 400 a 1000 euro. L’obbligo non vale per chi fa attività fisica all’aperto, per i minori di sei anni e per coloro che presentano patologie incompatibili.