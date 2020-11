Coronavirus San Marino: un nuovo caso positivo su 12 tamponi, un decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:35 - 23 Novembre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 23novembre.

Un decesso e un nuovo caso di positività al covid su 12 tamponi effettuati nella Repubblica di San Marino, a comunicarlo è l ’Istituto per la Sicurezza Sociale. Si tratta di un sammarinese di 63 anni. L'uomo deceduto è la seconda vittima della nuova ondata di contagi: 44 i morti totali dall'inizio della pandemia a San Marino.

In totale si registrano 235 positivi (di cui 224 residenti e 11 frontalieri o altri non residenti); i guariti sono 476 (di cui 459 residenti e 17 frontalieri o altri non residenti); i contagiati totali 713 (di cui 685 residenti e 28 frontalieri o altri non residenti)

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri (22 novembre) è di 1.428, di cui: 235 positivi (116 donne e 119 uomini, età media 43 anni), 44 decessi e 1.149 guariti.

Fra le persone positive, 12 risultano ricoverate in Ospedale, di cui: 5 si trovano nel reparto Covid e 7 in Terapia Intensiva in condizioni critiche (6 uomini e 1 donna).

Infine, 223 sono le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.



Al 22 novembre sono stati eseguiti 15.290 tamponi. Le persone in quarantena domiciliare sono 225, tra cui un operatore sanitario.

Si rimarca a tutta la cittadinanza il corretto utilizzo delle mascherine, il mantenimento del distanziamento sociale e il frequente lavaggio delle mani o sanificazione, misure fondamentali per contrastare la diffusione del virus. Si ricorda che, in caso di febbre, malessere generale o sintomi respiratori non bisogna uscire di casa, ma contattare il proprio medico curante o la guardia medica, senza andare direttamente ai Centri per la Salute.

Le persone in isolamento o in quarantena devono rispettare rigorosamente i comportamenti cautelativi finalizzati a tutelare la salute della collettività, perlopiù sono a rischio i componenti della rete familiare specialmente se si tratta di persone fragili, anziane o portatori di polipatologie.



Per informazioni sul tracciamento contatti stretti chiamare il n. 0549 994136; il telefono è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17 dal lunedì a giovedì; il venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 10 alle 12.30.

Si ricorda che il servizio Info Covid è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 al numero 0549 994001; la e-mail di contatto è info.covid@iss.sm.