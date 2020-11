Orange the World: il territorio della provincia si tinge di arancione per dire no alla violenza contro le donne

Attualità

Rimini

| 13:57 - 23 Novembre 2020

L'iniziativa della Provincia di Rimini "Orange the World".

Si presenta più che mai ricco il cartellone delle iniziative che la Provincia di Rimini realizza quest’anno per la Giornata Internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Ora più che mai #nondasole.



La più visibile sarà sicuramente Orange the World: insieme a Soroptimist Rimini la Provincia di Rimini aderisce alla campagna delle Nazioni Unite per illuminare di arancione i monumenti e i luoghi significativi del nostro territorio e dire così NO alla violenza di genere. Si tratta di un segno importante e distintivo che quest’anno, visto anche il momento difficile, assume ancora più importanza. Per questo l’Ufficio Pari opportunità della Provincia di Rimini ha deciso di provvedere a fornire a tutti i Comuni del territorio il necessario per illuminarsi di arancione e unire così tutta la provincia in una unica scia luminosa arancione. Tutti insieme, uniti, per dare alle donne un segnale importante: non siete sole, i Comuni e la Provincia ci sono, a partire dai due centri antiviolenza e tutta la rete provinciale. Un territorio che insieme si unisce contro le tante violenze fisiche e psicologiche che quotidianamente le donne devono subire e che ora in periodo di pandemia sono aumentate rendendo ancora più necessario dare delle risposte efficaci.



Altra iniziativa è quella di mercoledì 25 novembre con la trasmissione su Icaro Tv alle ore 21:15. Non essendoci la possibilità di fare iniziative in presenza era importante arrivare comunque con un piccolo gesto nella quotidianità delle persone e questo avverrà con la trasmissione speciale per il 25 novembre che Icaro Tv manderà in onda sul canale 91 e sui relativi canali sociale e streaming.



Sarà un momento di confronto e dialogo con la partecipazione in studio della consigliera provinciale delegata alle politiche di genere della Provincia Giulia Corazzi, la vicesindaco di Rimini con delega alle pari opportunità Gloria Lisi, l’assessore di Cattolica alle politiche sociali Daniele Cerri, il sindaca di Verucchio Stefania Sabba e la presidentessa della commissione pari opportunità di Misano A. Manuela Casalboni. Insieme a loro, da remoto parteciperanno i due centri antiviolenza territoriali, Rompi il silenzio e Chiama chiama, tutte le amministratrici e amministratori dei Comuni della Provincia che con brevi video renderanno omaggio alla Giornata del 25 novembre. Ma ci saranno anche le associazioni della rete e in particolare il consultorio dell’Ausl di Rimini e il pronto soccorso di Rimini che, in questo momento difficile, hanno voluto lo stesso manifestare la loro vicinanza alle tante donne che hanno bisogno di aiuto, mostrando che le loro porte sono sempre aperte.



Anche quest’anno la Provincia promuove il calendario con le iniziative dei Comuni e quelle delle associazioni.



“La sera del 25 novembre guardate fuori dalle finestre delle vostre case – è l’invito della consigliera Corazzi - e vedrete tanti monumenti e i luoghi più significativi delle vostre città illuminati di arancione, un’unica scia luminosa che per il 25 novembre unirà tutta la provincia per ricordare l’impegno costante contro la violenza di genere che la Provincia di Rimini e i Comuni del territorio, con i tanti amministratori e amministratrici, hanno deciso di manifestare colorandosi di arancione come chiede la campagna Orange the world promossa a livello mondiale dalle Nazioni Unite. Grazie a Soroptimist Rimini che insieme a noi ha aiutato a coinvolgere tutto il territorio in questa bella iniziativa e grazie ai centri antiviolenza del nostro territorio Rompi il silenzio di Rimini e Chiama chiama di Cattolica che tutti i giorni accolgono e soccorrono tante donne in difficoltà e vittime di violenza; per questo la Provincia di Rimini oggi con l ‘impegno mio e del presidente Santi rinnovano un importante contributo economico per aiutarli nella loro attività che è essenziale per tutto il territorio. La strada per contrastare la violenza di genere è ricordare oggi più che mai alle tante donne del nostro territorio che non sono sole, noi amministrazioni locali ci siamo, le associazioni, gli enti pubblici, i centri antiviolenza; un’unica grande rete che oggi si mostra in tutta la sua forza e volontà di lavorare insieme per dare delle risposti efficaci contro quella che è una vera e propria emergenza, un’unica grande rete che per mercoledì si illuminerà di arancione. Vi chiedo infine per questo di fotografare i luoghi illuminati di arancioni della vostra città, pubblicateli sui social taggando la pagina facebook pari opportunità provincia di Rimini, unitevi anche voi alla nostra rete e alla scia arancione.”