Cani malnutriti e maltrattati, segnalato dalla polizia stradale un 30enne di Rimini

Da un normale controllo di polizia stradale in una via adiacente al comando riminese, per un avvistamento in un certo senso fortuito è stato possibile sottrarre tre cani di razza all'incuria alla malnutrizione del loro padrone. È successo lunedì mattina: gli agenti in servizio hanno avvistato un cane di razza Corso che si aggirava libero senza museruola e abbaiava a tutti i veicoli in transito, creando anche problemi alla circolazione. Seguendolo è stato possibile trovare un autocaravan Ford in sosta nella via con all'interno due Molossi che guaivano e si agitavano per uscire.



Dai controlli è stato possibile risalire all'appertenenza del mezzo, privo di assicurazione, che faceva capo a un 48enne. Mentre il personale addetto provvedeva al recupero degli animali, cibati e dissetati prima del trasfrerimento al canile, il caravan veniva sequestrato e affidato al custode acquirente intervenuto un carro soccorso.



Solo due dei cani era provvisti di microchip: il pitbull era di proprietà di un 30enne riminese, persona nota alle forze dell’ordine, l’atro a un 60enne turco risultato irreperibile. Il giovane si è presentato il caserma e ha subìto il sequestro degli animali, è stato inoltre deferito in stato di liberà all’autorità giudiziaria di Rimini per il reato di maltrattamento e detenzione di animali in condizioni di grave denutrimento.