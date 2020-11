Concorso "Galletto Gold", riminese vince buono ristorante da 500 euro

Attualità

Rimini

| 17:45 - 23 Novembre 2020

Il vincitore del buono.

Colpo “grasso” al ristorante “Da Rinaldi” di Rimini dove un fortunato cliente ha vinto un buono da 500 euro, da spendere nei prossimi sei mesi nel locale di Roberto Rinaldi, in via San Paolo. Non c’è lo zampino di Simone Rugiati e della sua trasmissione “Trip Advisor”, la fortuna ha baciato il signor Umberto che domenica, 22 novembre, ha acquistato il pranzo da asporto e ha vinto il concorso "Galletto gold".



Di che si tratta? Lo staff, a causa dei provvedimenti restrittivi da nuovo DPCM, ha potenziato il delivery, la consegna a domicilio, ribattezzata "DeliveRinaldi". Rilanciando con un'operazione di marketing: all'interno di ogni pacco da asporto infatti c’è un ticket, e i più fortunati potranno assicurarsi questa “fornitura gastronomica” per 500 euro, da poter consumare in sei mesi. Sono cinque i ticket vincenti messi in palio e uno è toccato proprio al signore Umberto.



«In un momento in cui tutti tirano i remi in barca, proviamo a fare qualcosa di diverso. Abbiamo mischiato i biglietti e li mettiamo a caso, girandoli dalla parte del menù, noi non vediamo, infatti abbiamo fatto appositamente il fronte-retro» spiega Rinaldi.



Rimangono in palio ancora quattro galletti d'oro, una soddisfazione per il palato dei fortunati che riusciranno ad aggiudicarseli.