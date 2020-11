Cinema Tiberio, nuove proposte per la sala virtuale con prime visioni, riprese ed eventi live

Eventi

Rimini

| 12:38 - 23 Novembre 2020

Cinema Tiberio di Rimini.

Il Cinema Tiberio prosegue con l’iniziativa #Iorestoinsala il circuito di cinema di qualità da godersi in una Sala Virtuale, creato da oltre 40 cinema indipendenti italiani. Il Cinema Tiberio non si ferma e continua a proporre titoli d’interesse, per un progetto volto a sostenere – legalmente e con il massimo della sicurezza – l’opera d’arte e la filiera cinematografica, dall’autore, alla distribuzione sino al piccolo cinema di quartiere (come il Cinema Tiberio), riconoscendo in quest’ultimo l’autonomia della programmazione nonché parte dell’incasso.

La nuova programmazione della settimana propone dal 24 novembre al 1 dicembre il film Gauguin di Edoaurd Deluc con Vincent Cassel, film biografico dedicato al pittore negli ultimi anni della sua vita, durante il soggiorno in Polinesia, fonte di ispirazione per tante sue celebri tele. Sempre dal 24 novembre fino al 1 dicembre c’è Il grande passo, divertente commedia di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston, folle sognatore convinto di poter raggiungere la Luna con un razzo da lui costruito e Stefano Fresi, fratello ritrovato costretto a cercare di fermare l’impossibile impresa. Il film sarà presentato martedì 24 novembre alle ore 20.30 con un evento visibile gratuitamente sulla pagina Facebook del Cinema Tiberio (con possibilità di porre domande sulla chat della diretta) con ospiti il regista Antonio Padovan, l’interprete Stefano Fresi e il fumettista Leo Ortolani intervistati da Andrea Piazzi, editor e curatore di Comics&Science. Coordina l’incontro Antnio Capellupo per la piattaforma #Iorestoinsala.

Dal 25 novembre (fino al 1 dicembre) è in programma il documentario Sono innamorato di Pippa Bacca di Simone Manetti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza alle donne: il film rievoca il viaggio di due artiste vestite da sposa da Gerusalemme attraverso i paesi sconvolti dalle guerre per celebrare il matrimonio tra i popoli. Una performance interrotta in modo tragico che sarà ricordata da Riccardo Nuri portavoce di Amnesty International e Rosalia Pasqualina di Marineo, sorella di Pippa Bacca che introdurranno il film mercoledì 25 novembre alle ore 21 (evento visibile gratuitamente sulla pagina Facebook del Cinema Tiberio).

Sempre dal 25 novembre (fino al 1 dicembre), in occasione della Notte europea dei ricercatori, è possibile vedere il film Marie Curie, il film biografico di Marie Noëlle dedicato alla figura della grande scienziata, due volte Premio Nobel. Il film sarà presentato venerdì 27 novembre alle ore 20.30 (evento gratuito sulla pagine Facebook del Cinema Tiberio) dalla professoressa Maria Rita Gismondo e dalla dottoressa Gabriella Greison. Modera l’incontro Alessandro Tiberio della casa di distribuzione Valmyn. Introduce Michele Crocchiola per #Iorestoinsala.

Per accedere alle proiezioni (biglietti da € 5 a € 7,90 a seconda delle tipologie di film), occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione. Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale.

Dopo l’acquisto del biglietto ci sono 30 giorni di tempo per effettuare il primo collegamento, successivamente il film sarà disponibile per la visione entro 48 ore dal primo collegamento, con la possibilità di interrompere la visione e riprenderla entro il termine stabilito, o rivedere il film.

Il primo acquisto on line da diritto ad un biglietto omaggio per il Cinema Tiberio da utilizzare alla riapertura della sala.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it