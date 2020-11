Alle Befane consulenza gratuita con la personal shopper per la black week

Attualità

Rimini

| 11:57 - 23 Novembre 2020

Laura Sottil personal shopper.



Da un lato la settimana più attesa dell'anno, la black week ricchissima di sconti e occasioni da non perdere. Dall'altra una personal shopper professionista, Laura Sottil, a disposizione per orientare i clienti de Le Befane Shopping Centre di Rimini nei loro acquisti. Da lunedì 23 novembre a venerdì 27 novembre "Le Befane" shopping centre di Rimini regala ai suoi clienti muniti di be-fan Card l'opportunità di usufruire di una consulenza gratuita in un fashion corner dove farsi accompagnare nello shopping. Ogni consulenza dura un'ora, è esclusivamente su prenotazione ed è aperta a chiunque desideri ricevere consigli di stile o idee per regali speciali in vista del Natale e delle offerte legate al Black Friday. È possibile partecipare individualmente o con un amico o un'amica. Per prenotarsi è sufficiente recarsi all'infopoint selezionando l'orario preferito: ai primi 30 iscritti sarà data in omaggio una Gift card da 20 euro.