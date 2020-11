Caffè e aperitivi al banco e ai tavolini, sanzionati due bar sul lungomare di Rimini

Cronaca

Rimini

23 Novembre 2020

Due esercizi pubblici di San Giuliano Mare e Marina Centro a Rimini sono stati sanzionati dalla polizia di Stato nel corso del fine settimana perché stavano somministrando caffè e aperitivi ad alcuni clienti, sia al banco sia seduti ai tavolini, ignorando deliberatamente l'ordinanza anti contagio che impone la chiusura di bar e ristoranti, se non per servizio di asporto e take away. I controlli si sono concentrati nei luoghi notoriamente più frequentati, dove in passato si sono verificati fenomeni di assembramenti ovvero dove sono pervenute le segnalazioni dei cittadini. I controlli hanno riguardato anche centri commerciali e negozi delle catene della grande distribuzione, non rilevando infrazioni.