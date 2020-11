Giovane vandalo dei distributori di sigarette, carabinieri di Rimini sulle sue tracce

Cronaca

Rimini

| 11:19 - 23 Novembre 2020

Il fermo immagine del giovane in azione, a destra un distributore danneggiato.



Sono almeno tre giorni che dopo le 23 (quindi infrangendo anche il coprifuoco anti-Covid, ndc) un giovane, immortalato dalle telecamere di sorveglianza e già segnalato alle forze dell'ordine, vandalizza a suon di calci i distributori di sigarette da Bellariva a Miramare di Rimini, senza una logica apparente.



Stando alla testimonianza di un esercente ricevuta tramite segnalazione, il ragazzo agisce autonomamente in posti ben visibili e si muove in sella a una bicicletta dotata di più fari luminosi. Sarebbero stati colpiti già sei distributori. La sua furia ha già rotto alcuni componenti interni delle macchinette colpite. Dal confronto con i fermi immagine di altri esercizi commerciali l'autore sembra essere sempre lo stesso. L'ultimo "colpo" domenica notte a danno dell'ennesimo tabaccaio. Alcuni di questi filmati sono già stati consegnati ai carabinieri per favorire l'espletamento delle indagini e risalire quanto prima alla sua identità.