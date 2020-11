VIDEO Blitz dei ladri nella scuola elementare di Torre Pedrera

Cronaca

Rimini

| 11:03 - 23 Novembre 2020



Hanno agito pressoché indisturbati approfittando della chiusura della scuola del fine settimana e introducendosi nell'edificio, pare anche con l'ausilio di un martello per ricavarsi un buco nel muro, hanno portato via una decina di computer, qualche microscopio e altro materiale elettronico dai laboratori, per un valore ancora imprecisato. Colpita stavolta la scuola primaria Bonci di via Chisimaio a Torre Pedrera di Rimini, già oggetto di un furto un anno fa, dopo quello perpetrato la settimana scorsa ai danni della scuola media "Arnaldo da Brescia".



Brutta sorpresa per gli insegnanti e il personale che hanno rimesso piedi in classe stamattina: l'episodio è stato prontamente denunciato alla polizia di Stato, che sta svolgendo i rilievi e farà presto partire le indagini per cercare di risalire all'identità dei rapinatori.