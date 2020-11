Amore, arte e natura, da Bodrum a Poggio Torriana: la nuova storia di Ufuk Boy

Attualità

Poggio Torriana

| 10:25 - 23 Novembre 2020

Una scultura all'aperto di Ufuk Boy.



La rubrica “Storie e Vite di Poggio Torriana” si arricchisce di un nuovo racconto autobiografico, quello dello scultore Ufuk Boy. Ufuk nasce a Bodrum, nel sud ovest della Turchia, e dopo gli studi aiuta il padre nel suo lavoro imparando a saldare, a conoscere e maneggiare i metalli. Presto però sente la necessità di esprimere appieno la sua vena artistica che lo porta alla creazione e modellazione di oggetti. Dopo numerosi progetti di respiro nazionale ed internazionale portati a termine nel Paese natale, Ufuk giunge a Poggio Torriana, dove si sposa con una poggiotorrianese e, nonostante le iniziali difficoltà di adattamento per la lingua, trova tra le colline della Valmarecchia nuovi stimoli e idee per proseguire il suo percorso professionale. La sua passione ed esperienza lo conducono oggi anche a far parte del “Borgo degli Artisti” di Bienno (BS).



L'assessore Francesca Macchitella, curatrice e promotrice della rubrica, commenta entusiasta: "Il nostro concittadino ci ha regalato con grande generosità uno spaccato della sua vita, oltre al suo eccellente curriculum artistico e alle indiscutibili abilità creative, ci offre l'opportunità di leggere la storia di un uomo che sceglie un trasferimento da un paese lontano ad un altro, accogliendo le novità e le difficoltà di una nuova cultura, di una lingua diversa nonché di un paesaggio quotidiano dove vivere, distante da quello di nascita. Ringrazio di cuore Ufuk per aver condiviso con la comunità di Poggio Torriana questo racconto autobiografico, pieno di amore per la vita, per la famiglia, per l'arte e per la natura".



Per leggere l'intera storia, pubblicata sul sito del Comune di Poggio Torriana, entrare nella sezione dedicata.