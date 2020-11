Cronaca

Rimini

| 09:31 - 23 Novembre 2020



Incidente lungo la statale 16 Adriatica in via Popilia a Rimini. Il sinistro fra due auto, avvenuto all'altezza di via Manfroni vicino al parco Italia in Miniatura, ha bloccato il traffico: si segnalano code per chilometri. Sul posto la polizia stradale, la municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno soccorso due persone, ferite solo lievemente per fortuna.