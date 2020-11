San Giuliano Mare: vandali per noia, denunciati tre minorenni

Cronaca

Rimini

| 08:52 - 23 Novembre 2020

Tre ragazzi di età compresa tra i 14 e i 15 anni sono finiti nei guai dopo essere stati sorpresi dagli agenti della polizia mentre danneggiavano la vetrata d'ingresso del ristorante "Barafonda beach" in viale Ortigara a San Giuliano Mare di Rimini.



Portati in caserma hanno affermato di essersi tramutati in vandali per vincere la noia. Tutti incensurati e appartenenti a famiglie benestanti, sono stati denunciati al tribunale dei Minori per tentato furto e danneggiamento aggravato. È probabile che siano le stesse famiglie a dover risarcire il locale per il danno commesso dai figli.