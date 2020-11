Bob, Coppa del Mondo: Alex Pagnini da Gradara tredicesimo in coppia con Mattia Variola

Sport

Rimini

| 21:30 - 22 Novembre 2020

La squadra azzurra di Bob.

Nella seconda giornata di Coppa del Mondo di Bob, sul budello lettone di Sigulda, l'eqipaggio azzurro formato da Mattia Variola e dal rookie Alex Pagnini si è piazzato al tredicesimo posto, lo stesso ottenuto da quest'ultimo nella giornata di sabato assieme al frenatore Costantino Ughi. Un risultato incoraggiante per l'atleta di Gradara, nel recente passato dedito allla disciplina dell'atletica leggera e un rookie nel Bob.

Da Sigulda arrivano segnali incoraggianti per gli azzurri. Patrick Baumgartner e Lorenzo Bilotti (altro emiliano romagnolo, anche lui un passato in atletica leggera con la Sacmi Imola) hanno mostrato notevoli miglioramenti e hanno concluso gara 1 al settimo posto assoluto, mentre in gara 2 si sono classificati in undicesima posizione. Il risultato di gara 1 ha permesso al pilota altoatesino di ottenere il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, portando il bob azzurro a livelli che non si vedevano da parecchi anni. In particolare il campione olimpico giovanile di Innsbruck 2012 ha ridotto notevolmente il gap con gli equipaggi che compongono la top5 e questo fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Nel complesso buona anche la prova di Mattia Variola tredicesimo in entrambe le gare in programma, che assieme al frenatore Costantino Ughi e appunto Alex Pagnini.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di bob è in programma tra sette giorni nuovamente sulla pista di Sigulda, dove si disputeranno altre due gare di bob a due maschile e la seconda prova stagionale di bob femminile.