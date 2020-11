Calcio, l'Inter ha nel mirino il bellariese del Verona Zaccagni. Già pronta l'offerta

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:40 - 22 Novembre 2020

Il centrocampista bellariese Mattia Zaccagni.

La sconfiita interna contro il Sassuolo (0-2) metterà probabilmente la sordina alle voci degli ultimi giorni riguardanti il centrocampista del Verona Mattia Zaccagni. Secondo quanto riporta il quotidiano L’Arena, il giocatore cresciuto nel Bellaria sarebbe nel mirino dell'Inter già nella prossima sessione di mercato. L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di provare subito il colpo, magari inserendo nell'affare il cartellino di Eddie Salcedo, attualmente in prestito dall'Inter ai gialloblu. Come scrive L'Arena, gli scaligeri valutano intorno ai 10 milioni di euro il classe '95.

Il Verona, però, non avrebbe alcuna fretta tanto che si sta lavorando per trovare al più presto l'intesa per il rinnovo del contratto fino al 2023. Difficile pensare, infatti, che il Verona si privi oggi di Zaccagni, probabilmente se ne parlerà verso fine stagione con una proposta di circa sei milioni di euro più il cartellino di Federico Dimarco valutato oggi non meno di 4.5 milioni di euro. L’Inter, però, ci proverà comunque perché – sottolinea L’Arena – mister Conte vuole subito Zaccagni. Vedremo.