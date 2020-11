Santarcangelo, scritte sessiste contro il sindaco Alice Parma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:03 - 22 Novembre 2020

Alice Parma, foto da facebook.

Scritte con insulti sessisti sono comparse due giorni fa, su un muro del centro storico di Santarcangelo di Romagna, contro la sindaca Alice Parma. Sono state subito notate e cancellate. Era già successo nel 2019, allora il vandalo aveva lasciato il suo messaggio su di una grossa pietra del parco della fiera di Santarcangelo, vicino alla fontana di Tonino Guerra. Indagano i carabinieri.



"Un abbraccio virtuale per gli insulti ricevuti - commenta Emma Petitti - Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Ogni volta che c'è una donna impegnata in politica, le offese devono toccare il fondo, ricadendo nel sessismo e nella misoginia. Un modus operandi frutto di una cultura arretrata e malata che ha letteralmente stancato. Non si critica mai il merito. Mai. Chissà perché. C'è ancora tanta strada da fare e se ne può uscire solo combattendo insieme. Forza Alice, non ti curar di loro".