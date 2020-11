Volley B, la Dinamo Pallavolo si rafforza con Damiano Spiga

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:39 - 22 Novembre 2020

Damiano Spiga.

Nuovo acquisto per la Dinamo: Spiga Damiano, universale classe 1993, sarà infatti il nuovo tassello per la formazione di patron Pozzi, guidata in panchina dalla coppia Fortunati-Botteghi. Damiano nasce sportivamente a Porto Torres tra serie D e C dove ha conquistato due campionati. Si è poi trasferito a Sassari dove è salito di categoria giocando in B2.

Dalla Sardegna al Piemonte, precisamente in provincia di Cuneo, dove esordisce in A2 col VBC Mondovì nel ruolo di libero. “Damiano oltre ad essere un ragazzo eccezionale, è un grande atleta” racconta il DS Tuccelli. “Qualità umane e grandi doti tecniche ne fanno un giocatore da poter schierare in vari ruoli, diventando un elemento prezioso per il nostro roster di serie B.”