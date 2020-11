Attualità

Rimini

| 13:07 - 22 Novembre 2020



La zona arancione non ferma i riminesi. Questa mattina (domenica 22 novembre) complice la bella giornata, il porto e lungomare sono stati presi letteralmente d'assalto. Tante le persone che si sono ritrovate per correre, portare a spasso il cane, ma anche passeggiare, nel primo weekend di semi-lockdown, con famiglia e amici. Anche i parchi nel centro di Rimini sono apparsi molto frequentati, quasi come una giornata normale, ma tutti rigorosamente con mascherina e rispettando i distaziamenti.