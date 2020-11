Riccione: coraggiosa commessa sventa furto al supermercato

Cronaca

Riccione

| 11:23 - 22 Novembre 2020

Ieri pomeriggio (sabato 21 novembre) i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 28enne ucraino, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio, in relazione a una rapina compiuta intorno alle 18 in un supermercato di viale Ceccarini. L'uomo infatti è stato protagonista di una colluttazione con una dipendente intervenuta a bloccarlo dopo averlo visto rubare generi alimentari, nascondendoli sotto la giacca, refurtiva del valore di circa 17 euro. Per la coraggiosa commessa nessuna conseguenza fisica. Il 28enne è stato invece arrestato.

A CORIANO I Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento a carico di un 50enne pregiudicato, condannato in via definitiva per ricettazione e truffa. Dovrà scontare 1 anno e 4 mesi ai domiciliari presso la stessa comunità (casa Betania) alla quale era già stato in affidamento.