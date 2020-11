Meteo: sul riminese torna il sereno, ma temperature minime vicine allo zero

Attualità

Il nostro territorio è interessato in queste ore dall'arrivo di aria più fredda, che ha portato a un vistoso calo termico. A inizio settimana è atteso il ritorno di cieli sereni, ma le temperature minime saranno ancora vicine allo zero nelle prossime due giornate. Abbiamo analizzato l'attuale situazione (con questo breve anticipo di inverno) con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, aria fredda sul nostro territorio: ieri si registravano temperature più basse rispetto agli ultimi giorni, quali sono stati i valori massimi? Complici i forti venti di bora, abbiamo avuto percezione di molto freddo, come mai?

"La percezione di freddo è aumentata dall'effetto wind chill: in poche parole in presenza di vento il nostro corpo percepisce una temperatura inferiore rispetto a quella reale. C'è anche da dire che la bora in realtà, pur essendo un vento freddo, transita sul mare relativamente mite scaldandosi e apportando un incremento termico sulla fascia costiera e le prime pianure orientali. Qualcuno dei lettori potrebbe dire che in realtà era un gran freddo e la risposta la troviamo appunto nell'effetto wind chill".



Questa mattina risveglio sottozero per alcune zone. Quali valori si sono registrati?

"Per valori inferiori allo zero dobbiamo riferirci alle quote più alte dell'Appennino Romagnolo, dove si sono registrati anche -4/-5°C. Altrove sulla nostra provincia abbiamo registrato 0°C a Casteldelci, +0.4°C a Ponte Santa Maria Maddalena e +0.8°C a Villa Verucchio. Lievemente più alte le temperature sulla costa e in città, mediamente collocate tra i +2°C e i +3°C.. La zona più fredda del nostro tratto costiero è risultata quella di Bellaria-Igea Marina".



Freddo precoce per il nostro territorio, oppure no?

"Direi di no, è tipico del periodo tardo-autunnale. Le temperature sono sì sotto media per la terza decade del mese, ma queste oscillazioni specie nelle stagioni intermedie ossia Primavera ed Autunno, sono frequenti".



Cosa è previsto per i prossimi giorni?

"Ritorno a condizioni stabili grazie ad una rimonta dell'alta pressione. Permarrà però il freddo accumulato nei bassi strati, questo vuol dire che al mattino, specie lunedì 23 e martedì 24 novembre, avremo risvegli frizzanti con valori minimi prossimi allo zero".



Novembre come si concluderà e che inizio di inverno avremo?

"Stiamo valutando una possibile perturbazione a cavallo del prossimo fine settimana, di origine atlantica. Questa potrebbe portare quindi delle piogge maggiormente diffuse dopo che gran parte del mese è risultato avaro di precipitazioni. L'inverno meteorologico, che inizia il 1 dicembre, sembra poter esordire quindi in un contesto con temperature attorno alla media del periodo e precipitazioni in media o leggermente inferiori. Ma tutto andrà valutato meglio dopo l'ingresso della perturbazione sopracitata nel bacino del Mediterraneo".



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 22/11/2020 ore 10:00



Lunedì 23 novembre 2020

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso per transito di nubi medio-alte

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +2°C, massime comprese tra +9°C e +11°C.

Venti: deboli di direzione variabile, prevalentemente settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 24 novembre 2020

Stato del cielo: in prevalenza sereno. Tendenza ad aumento delle nubi nelle ore serali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 0°C e +5°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: molto alta.





Mercoledì 25 novembre 2020

Stato del cielo: poco nuvoloso con possibili foschie in mattinata. Possibili foschie al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +1°C e +6°C, massime comprese tra +11°C e +13°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: condizioni stabili fino a venerdì 27 novembre, con alta pressione che però andrà indebolendosi lasciando spazio a maggiore nuvolosità in transito. Si valuta un possibile peggioramento nel corso del fine settimana con transito di un’onda depressionaria sul bacino del mediterraneo che potrà apportare cieli coperti con associate piogge. Temperature senza variazioni di rilievo e attorno alla media del periodo.



