Zona gialla per la regione Emilia Romagna: cosa cambia per ristoranti, bar e negozi

| 07:48 - 22 Novembre 2020

La prossima settimana sarà decisiva per la nostra regione per un suo ritorno, dal 4 dicembre, in zona gialla. Questo comporterebbe l'apertura di ristoranti e bar, attualmente chiusi, con una possibile deroga pre-festiva - quindi non oltre la vigilia di Natale - per la riapertura in ore serali (massimo quattro persone al tavolo). Nelle zone arancioni, secondo indiscrezioni del Corriere della Sera, rimarrebbero invece chiusi tutto il giorno. I negozi potrebbero essere aperti fino alle 22, per permettere agli italiani di fare shopping senza pericolosi assembramenti agli ingressi.

MOBILITA' TRA REGIONI Il governo valuta se consentire ai familiari di potersi rivedere nel periodo delle festività, ma è impossibile, anche in caso di calo dei contagi e ritorno alle zone gialle, consentire "un liberi tutti". Il governo potrebbe quindi disporre dei "lockdown" ancora più territoriali: regioni gialle, ma con all'interno delle zone rosse provinciali o comunali dove si registrano ancora elevati livelli di contagio, per evitare la mobilità in queste zone e quindi limitare la diffusione del virus.