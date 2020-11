Basket B, RivieraBanca sul velluto contro Senigallia 79-54. Ottima prova del collettivo

Sport

Rimini

| 18:58 - 21 Novembre 2020

Il coach Massimo Bernardi (Foto Nicola De Luigi).

Sul parquet di Santarcangelo, RivieraBanca ha battuto la Goldengas Senigallia per 79-54 nello scrimmage prima dell’inizio del campionato, domenica prossima al Flaminio nel derby contro i Tigers Cesena(ore 18). I biancorossi hanno cominciato subito forte mettendo a segno un break di 9-0 (20-11 il finale del primo quarto) e allungando nella seconda parziale con tiri da tre punti e contropiedi (43-26 al termine della prima frazione). Sulla stessa falsariga la terza frazione che si chiude sul 57-42 con Tommy Rinaldi in evidenza non solo sotto i tabelloni. Tutti si ritagliano spicchi di gloria, Rimini si porta sul +25 a -5’20” dalla fine (69-44) con una bomba in transizione di Moffa, anche Mladenov poco dopo infila dall’arco. Alla fine il tabellone dice 79-54.

Nelle file dei biancorossi è sceso in campo anche il play-guardia Simoncelli reduce da un infortunio muscolare. La squadra di Bernardi si è dimostrata più in palla e affiatata, con belle combinazioni in attacco e una buona difesa che con la sua intensità ha costretto gli avversari a perdere molti palloni.