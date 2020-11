Calcio, l'ex Rimini Alessandro Di Pardo convocato da mister Pirlo per Juve-Cagliari

Sport

Rimini

| 17:03 - 21 Novembre 2020

Nell’elenco dei convocati per Juve-Cagliari, Andrea Pirlo ha inserito anche Alessandro Di Pardo, esterno classe ’99 in forza alla Juventus U23. Di Pardo è cresciuto nel Rimini (fece parte della Rappresentativa Lega Pro Under 17) ed è arrivato a Torino nel 2017 al termine di un'ottima stagione con la Spal Primavera. Di Pardo ha vissuto prima una stagione con la Primavera bianconera, compiendo il salto nella stagione successiva in U23. Quest’anno, il calciatore ha collezionato 3 presenze e 1 gol, venendo fermato dalla positività al Covid-19.

E’ un esterno a tutta fascia, nato terzino e alzato più avanti sulla corsia nell’arco delle varie annate. Bravo in fase difensiva, Di Pardo è in grado di inserirsi bene anche in zona offensiva e segnare qualche gol. Per lui è la prima convocazione in prima squadra.