Coronavirus, 21 novembre: +244 casi a Rimini, +2723 in Emilia-Romagna

| 16:57 - 21 Novembre 2020

Grazie all'analisi di 19 mila 697 tamponi tra le giornate di venerdì e sabato (il 20 novembre ne erano stati refertati 22 mila 307), nel bollettino di venerdì 21 novembre risultano esserci 2723 i nuovi affetti da Covid-19 in Emilia-Romagna (+2533 venerdì), di cui 244 rilevati in provincia di Rimini (+109 venedì). L'incremento copioso è giustificato da un ritardo nel processo di alcuni tamponi: la media degli ultimi due giorni infatti è di 176 contagi, in linea con l'andamento dell'epidemia nel nostro territorio. L’età media degli attuali positivi (oltre 65 mila) ad oggi è di 47,7 anni: il 95,6 per cento sono in cura a casa per sintomi lievi. Resta alto il numero dei decessi, anche se nessuno nella nostra provincia: sono stati in tutto 47 nelle ultime 24 ore. Forse anche per questo sono calati di tre unità i ricoveri in terapia intensiva (ora 241) mentre crescono, seppur più lentamente, i ricoveri negli altri reparti Covid (+60). Nota di servizio: sono stati eliminati tre casi (due a Bologna, uno a Modena) in quanto giudicati non Covid-19.