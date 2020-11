Giorgio Gori, vicepresidente della polisportiva Riccione, insignito della Stella d’oro al merito

Attualità

Riccione

| 16:29 - 21 Novembre 2020

Giorgio Gori con Paolo Barelli.

Per Giorgio Gori arriva il massimo riconoscimento sportivo. Il vicepresidente della Polisportiva Comunale Riccione e presidente nazionale della commissione didattica Fin – sezione Salvamento, ha ricevuto la comunicazione del conferimento della stella d’Oro al merito sportivo da parte del CONI per l’anno 2019. Sopra alla firma autografa del presidente del Coni, Giovanni Malagò, si leggono le motivazioni per le quali è stata conferita a Giorgio Gori: “l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le capacità e i risultati conseguiti nell’attività dirigenziale, desidera anche esprimere profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio”. La cerimonia di consegna dell’onorificenza sarà organizzata dal CONI appena ce ne saranno le condizioni.



“Sono davvero felice per questo riconoscimento – dice Giorgio Gori – che rappresenta la massima onorificenza possibile nello sport. Ringrazio il presidente del CONI Malagò per avermela concessa e la Federazione Italiana Nuoto per avermi indicato tra le persone meritevoli. Questa Stella d’Oro al merito sportivo, la prima per Riccione e tra le poche nella nostra zona, diventa così un riconoscimento anche per tutta la nostra attività sul territorio”.