Bob, Alex Pagnini di Gradara domenica gareggia in Coppa del Mondo. Il Comune: 'Forza, tifiamo per te'

| 16:25 - 21 Novembre 2020

La squadra azzurra di Bob.

C‘è anche un atleta di Gradara impegnato nella coppa del mondo di Bob sul budello lettone di Sigulda in questo week end. Si tratta di Alex Pagnini di 26 anni, in passato impegnato nell’atletica leggera. Sarà in pista domenica alle 13,30 e come tutte la gara sarà trasmessa in diretta su Youtube. Intanto il Comune di Gradara sulla sua pagina Facebook saluta il suo campione: “Facciamo sentire ad Alex tutto il nostro tifo e il nostro supporto! Forza Alex e forza Gradara! Complimenti per la dedizione e l'impegno che ti hanno portato fino a qui, sei già il nostro campione”.

Per l'Italia saranno la squadra è di sei atleti convocati dal dt Omar Sacco. Oltre a Patrick Baumgartner trovianmo Costantino Ughi, Lorenzo Bilotti, Mattia Variola, Mattia Castellazzi e appunto Alex Pagnini.

I tecnici sul campo Simone Bertazzo, Manuel Machata, Giovanni Mulassano e Luca Aletti.

Nella prima prova di sabato buono il settimo posto per il pilota azzurro Patrick Baumgartner, in coppia con Lorenzo Bilotti, staccati di soli 62 centesimi dai vincitori, a dimostrazione della crescita tecnica dell'equipaggio italiano rispetto agli avversari. L'altra coppia azzurra, composta da Mattia Variola e Costantino Ughi, si è piazzata al 13esimo posto, staccata di 1"30 dai leader. La gara di apertura della stagione di Coppa del mondo di bob a 2 è stata vinta dal tedesco Francesco Friedrich, che chiude le due manches con il tempo di 1'39"23, precedendo di soli 4 centesimi il compagno di squadra Johannes Lochner e di 26 lo svizzero Michael Vogt. Il gruppo farà ritorno il 30 novembre.