Decreti Rilancio e Agosto, in arrivo altre oltre 838 mila euro ai Comuni del Riminese

Attualità

Rimini

| 15:55 - 21 Novembre 2020

Il senatore 5 Stelle Marco Croatti.



Nei prossimi giorni ai Comuni italiani arriveranno circa 500 milioni di euro, si tratta di un'altra tranche delle risorse stanziate con i decreti Rilancio e Agosto per far fronte al calo di entrate derivanti dalle misure di contenimento della pandemia. Dopo i circa 6 miliardi già distribuiti nei mesi scorsi, questi 500 milioni sono destinati alla spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e Province. L'utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale.



Come annunciato dal senatore 5 Stelle Marco Croatti ai Comuni della provincia di Rimini andranno oltre 838 mila euro, nel Comune capoluogo la cifra più sostanziosa, 346 mila euro. “Aiutare e supportare i Comuni, non solo in questa fase delicata dell'emergenza sanitaria, vuol dire garantire i servizi essenziali ai cittadini e contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti noi. Per questo gli aiuti e gli sgravi alle imprese non devono penalizzare gli enti locali e pesare sui bilanci comunali”. Conclude Croatti.



Questo il dettaglio della ripartizione dei ristorni per i comuni della Provincia di Rimini legati alle voci “maggiore spesa sociale” e “maggiore spesa per servizi connessi al trasporto scolastico” sostenuti in questa fase di emergenza:



Rimini 346.570,62 euro

Bellaria- Igea Marina 85.415,96 euro

Casteldelci 4.408,57 euro

Cattolica 31.043,65 euro

Coriano 10.470,34 euro

Gemmano 2.387,97 euro

Maiolo 6.429,16 euro

Misano Adriatico 20.757,00 euro

Mondaino 15.246,29 euro

Montefiore Conca 10.654,03 euro

Montegridolfo 8.266,06 euro

Montescudo-Montecolombo 42.432.45 euro

Morciano di Romagna 2.755,35 euro

Novafeltria 23.328,66 euro

Pennabilli 33.064,24 euro

Poggio Torriana 34.166,38 euro

Riccione 7.859,30 euro

Saludecio 21.675,45 euro

San Clemente 4.408,57 euro

San Giovanni in Marignano 53.086,48 euro

San Leo 15.981,05 euro

Sant’Agata Feltria 11.388,79 euro

Santarcangelo di Romagna 23.144,97 euro

Talamello 12.123,56 euro

Verucchio 13.960,46 euro