Nuovi alberi a Scacciano e Misano Monte: così il comune partecipa alla giornata nazionale

Attualità

Misano Adriatico

| 13:59 - 21 Novembre 2020



La giornata nazionale degli alberi che si celebra sabato è stata l’occasione per dare simbolicamente il via alla piantumazione delle alberature che Misano Adriatico ha ottenuto nell’ambito dell’iniziativa regionale "Mettiamo radici per il futuro". Una settantina le piante destinate a creare un polmone verde a Scacciano, nel parco su Via dei Medici, e a Misano Monte. Le varietà utilizzate vanno dal carpino, bianco e nero, all’ontano e alla quercia, tutte piante autoctone che ben si adattano al territorio.

La messa a dimora degli alberi è già a buon punto. Proprio nel parco di Scacciano, in mattinata, si è tenuta una cerimonia alla presenza del sindaco Fabrizio Piccioni, dell’assessore all’ambiente Nicola Schivardi, dell’assessore ai lavori pubblici Marco Ubaldini, e del comandante provinciale dei carabinieri forestali Aldo Terzi, nel corso della quale, oltre a piantare alcuni esemplari, si è ricordato l’impegno di Misano per la qualità ambientale. Ha spiegato il primo cittadino: “L’incremento delle alberature contribuisce in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 su cui Misano ha basato un progetto di sensibilizzazione al tema del cambiamento climatico, che è stato approvato dalla Regione. Gli alberi sono dei formidabili alleati per la qualità dell’area che respiriamo: assorbono i carichi inquinanti e contribuiscono all’abbattimento di polveri e rumori mediante l’assorbimento di anidride carbonica. Siamo partiti da qui, ma come amministrazione continueremo a portare avanti il nostro impegno per fare di Misano un comune sempre più verde”.



Dopo Scacciano ci si è spostati in via Salvo d’Acquisto, dove era presente anche il Comandante della stazione dei carabinieri di Misano Nicola Travaglino, per visionare i lavori appena ultimati di riqualificazione dell’incrocio con via Rossini e di sistemazione del marciapiede di fronte alla caserma dei carabinieri. A completamento dei lavori, in settimana, erano stati piantati quattro alberi della specie Ginkgo Biloba.