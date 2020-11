Museo Sulphur 'lancia' una rivista speciale sul turismo scolastico

Attualità

Perticara

| 13:55 - 21 Novembre 2020

Museo Sulphur.

“Chiusi ma non fermi”, questo è il motto in tempi di Covid del museo Sulphur di Perticara, che grazie alla collaborazione con un esperto di settore ha sviluppato un progetto speciale dedicato al turismo scolastico e didattica: "attraverso la distribuzione gratuita di rivista annuario a circa 60 mila insegnanti, toccando 32 mila plessi scolastici in tutta Italia, tentiamo anche in questo periodo di farci conoscere ed apprezzare", spiega il presidente della pro loco, Cesare Bianchi.



Racchiuse nel "pacchetto" assieme al museo Sulphur, ci sono tante eccellenze italiane che meritano di essere visitate, dal forte di Bard (Valle d’Aosta), a tutti i musei della città di Milano, Museo della Ferrara di Modena, siti Unesco, Rocca Meli Lupi di Soragna (PR), museo della storia naturale del Salento, Museo nazionale automobile di Torino, città dell’acqua di Roma e tanti altri da scoprire.

Il progetto è arricchito da uno spazio web dedicato, dove il visitatore avrà a disposizione contenuti, illustrazioni, fotogallery, materiali scaricabili.

"Noi siamo convinti sia fondamentale fornire supporto sia nell’individuazione delle mete di interesse per il turismo scolastico presenti nella nostra zona sia per la creazione di percorsi specifici per le scuole ed in generale per il turismo. Siamo altresì convinti che la diffusione della cultura, e della conoscenza sia il modo migliore per crescere e tenerci uniti", commenta Cesare Bianchi.