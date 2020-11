FOTO Giornata nazionale dell'albero, nuove piantumazioni anche a Coriano

Attualità

Coriano

13:04 - 21 Novembre 2020



Sabato 21 novembre l'amministrazione comunale di Coriano ha celebrato la giornata nazionale dell'Albero alla scuola don Milani a Ospedaletto insieme ad una rappresentanza di insegnanti, alunni, la dirigente scolastica Barbara Cappellini e il corpo delle guardie ecologiche.



L'assessora Anna Pazzaglia ha illustrato come i lavori di riorganizzazione di tutti i giardini delle 10 scuole del Comune di Coriano, per un importo di 150 mila euro, siano stati iniziati nel 2019 e completati a fine ottobre 2020 con la piantumazione di oltre 1100 piante tra alloro, pittosforo, lauro, ligustro, fotinia, evonimo, cipresso, viburno per creare siepi attorno a tutte le recinzioni.



Questo progetto si è incrociato con la campagna della Regione Emilia Romagna "Mettiamo radici per il futuro" partita a settembre con cui gli enti pubblici e anche privati possono ritirare gratuitamente, attraverso i vivai convenzionati, piante da mettere a dimora. Il Comune di Coriano ha aderito alla campagna con il ritiro di circa ventina di alberi di acero campestre, frassino maggiore, orniello, tiglio, paulonia e liquidambar da piantare nei giardini delle scuole. In diretta Facebook sono stati piantati 3 alberi, con la partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi e delle loro insegnanti. La sindaca Domenica Spinelli ha sottolineato come piantare alberi sia un gesto di speranza, soprattutto in questo momento così difficile.