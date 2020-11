No al parco eolico: Italia Nostra al fianco del Comune di Rimini 

Attualità

Rimini

12:17 - 21 Novembre 2020

Foto di repertorio.





In passato "rivali", oggi alleati: Italia Nostra al fianco del comune di Rimini per affermare il "no" al parco eolico. "E’ inaccettabile che due società, una di Brescia, una di Foggia, si costituiscano in una società di scopo con un capitale irrisorio per un investimento il cui obiettivo è solo il profitto", attacca la nota di Italia Nostra, con riferimento all'Energy Wind 2020, società che ha presentato il progetto del parco eolico. Prosegue Italia Nostra: "Non vi è niente di etico tra le ragioni che le spingono a realizzare questo ecomostro di 50 - 60 aerogeneratori alti 235 metri a soli 10 km dalla riva, ma solo la volontà di massimizzare il profitto. Questo è chiaro, e lo è ancor di più alla luce delle ridicole modifiche fatte al progetto iniziale - da 59 a 51 gli aerogeneratori, di meno di 600 metri (da 5,4 miglia marine a 6) la maggior distanza dalla costa - che in sostanza non lo modificano di una virgola". Italia Nostra ritiene inaccettabile la precisazione, da parte di Energy Wind 2020, che la comunità riminese non abbia alcun potere decisionale, in quanto ciò che ricade nel mare territoriale e riguarda la produzione di energia, è tutto di competenza dello stato. E' inoltre "inaccettabile che come Energy Wind 2020 scrive, si consideri il paesaggio, il nostro paesaggio, quello che ci ha visto crescere, biglietto da visita della nostra comunità nel mondo - solo come uno dei potenziali effetti del progetto da valutare".