Rimini: maxi sanzione da 1873 euro per camionista che trasportava cavalli e Pony

Cronaca

Rimini

| 12:09 - 21 Novembre 2020

Il camion fermato dalla Polizia Stradale.

Proseguono i controlli della Polizia Stradale di Rimini: nell'ambito delle ultime attività operate, una pattuglia della sottosezione di Riccione ha fermato, nei pressi del casello autostradale di Rimini Nord, un camion proveniente dalla Germania, diretto in Grecia, con a bordo cinque cavalli e due asini, più tre pony posti nel rimorchio. Gli agenti hanno accertato in primis il mancato funzionamento del cronotachigrafico; inoltre il rimorchio non era omologato per il lungo trasporto, come accertato in presenza del servizio veterinario dell'Ausl. Al conducente, un 42enne tedesco, è stata ritirata la patente e comminato un verbale da 1873 euroo per le violazioni rilevate. I tre pony sono stati affidati a un centro ippico di Rimini, in attesa di un mezzo idoneo per il loro trasferimento in Grecia.