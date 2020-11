Santarcangelo: corsi informativi online attivati dall'associazione Il punto rosa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:51 - 21 Novembre 2020



L'associazione Il Punto Rosa, nata da un gruppo di donne operate per carcinoma mammario nel Reparto Senologico dell’ospedale Franchini di Santarcangelo, esprime vicinanza alle donne anche in questo difficile periodo di pandemia, riscontrando anche più incertezza e timori. Sempre più donne infatti contattano il punto di ascolto dell’associazione alla ricerca di supporto. Non vogliono essere abbandonate come è successo nella prima fase della pandemia, con la sospensione di alcuni servizi del percorso oncologico della Breast Unit: il cancro non aspetta.



A luglio, con la ripresa degli interventi nel reparto senologico del Franchini, l’associazione si è mossa con la donazione di 20 bisturi a freddo. Da Giugno inoltre Il Punto Rosa ha iniziato alcuni corsi informativi, prima in presenza poi online con professionisti di vari settori. Un percorso di supporto psicologico con la psicoterapeuta; un altro a cadenza mensile con la consulente per i diritti del lavoro e della salute.



Infine un percorso di formazione in videoconferenza con il biologo e nutrizionista Samuele Valentini sull’importanza di un’alimentazione preventiva in oncologia. Il 20 Novembre si è svolto l’incontro telematico su Zoom dal titolo “Nutrizione e basi molecolari delle neoplasie”. I corsi sono molto frequentati e apprezzati, oltre che gratuiti per le socie.