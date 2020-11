Quartiere 5 lancia Punto d'ascolto, per proporre idee per Rimini Nord

Attualità

Rimini

| 08:30 - 21 Novembre 2020

Viserba.



Si chiama “Punto d’ascolto” ed è il progetto nato per festeggiare i 60 iscritti all’associazione Quartiere 5 Pro Loco di Rimini Nord. Il progetto prevede di identificare delle attività dover rivolgersi per segnalare problematiche del territorio e proporre idee e temi sui quali confrontarci. Nelle attività aderenti all’iniziativa sarà esposto una vetrofania che identificherà il “punto d’ascolto”

Il commento del presidente di Quartiere 5 Stefano Benaglia:

“Con questa iniziativa l’associazione Quartiere 5 Pro Loco di Rimini Nord accorcia ancora di più le distanze tra le persone, permettendo un filo diretto tra l’associazione e i problemi reali delle persone. Durante questa seconda ondata abbiamo organizzato due riunioni web dedicate a Viserba, Viserbella e Torre Pedrera a cui hanno partecipato più di 130 persone, collegate da casa. È stato un bellissimo momento di confronto sul presente ma soprattutto di proposta con idee per il futuro, da attuare nel nostro territorio. Abbiamo come obiettivo i 100 iscritti entro la fine dell’anno e toccare quota 200 nel 2021. La nostra associazione è fatta prima di tutto di persone, che condividono l’amore per il territorio e che mettono a disposizione le loro competenze per poter migliorare la loro parte di città.”