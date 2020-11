Kart, Nicola Bartolini di nuovo in pista

Sport

Rimini

| 08:11 - 21 Novembre 2020

In questo anno così ballerino, Nicola Bartolini, giovane driver romagnolo, è di nuovo pronto a scendere in pista. L'ultima volta che è salito a bordo del suo kart è stato qualche settimana fa per testare il suo mezzo al Kartodromo Happy Valley di Pinarella.



Nicola, questa volta, parteciperà alla 6° Tappa Campionato Club Arena U.M.M.A 2020 Double Points Trofeo di San Martino nella pista "Kartodromo CogisKart" a Corridonia.

La gara, che si svolgerà domenica 22 novembre, sarà un nuovo banco di prova per testare ancora meglio il suo kart. La famosa pista è decisamente impegnativa, con una larghezza che va dagli 8 ai 10 metri ed una lunghezza complessiva del tratto asfaltato di 1.050 metri.

"Sono felice di partecipare a questa competizione, le gare mi mancano molto. Sono molto soddisfatto dai risultati dei test effettuati domenica 8 novembre a Pinarella. Nonostante abbiamo utilizzato gomme usate in precedenza, ho fatto registrare tempi da record e di questo ringrazio la Oberon per avermi fornito il super materiale, il mio meccanico Mauro Celli e Galiffa. Intanto ci prepariamo per la gara di domenica e poi aspettiamo di avere l'ok per partecipare anche a quella fissata per il 6 dicembre sul Circuito Valle dei Liri ad Arce (Frosinone)".

Sara Ferranti